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Haberler Magazin Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yonca'sıydı! Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? Filiz Akın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yonca'sıydı! Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? Filiz Akın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Filiz Akın, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından sevenlerini endişelendirecek bir açıklamada bulunmuştu. Üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyen Akın sağlık durumu hakkında, ''Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.'' bilgisini paylaşmıştı. Usta oyuncunun son durumu merak ediliyor. Peki Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne?

29.12.2022 12:10 - Son Güncelleme: 29.12.2022 12:10
Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yonca’sıydı! Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? Filiz Akın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 79 yaşındaki Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü bir operasyon geçirdi.

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Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yonca’sıydı! Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? Filiz Akın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk sinemasının değerli isimlerinden Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

'''Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.''

Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yonca’sıydı! Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? Filiz Akın kimdir, kaç yaşında, nereli?

DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan ses tellerinde sorun yaşayan sanatçının saha önce boğazından bir parça alınmıştı. Alınan parçanın tahlil sonuçlarının temiz çıkması hayranlarını sevindirmişti.

Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yonca’sıydı! Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? Filiz Akın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tedavi sürecini tamamlayan Filiz Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yonca’sıydı! Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? Filiz Akın kimdir, kaç yaşında, nereli?

"GÜZEL HAYALLER KURAN GÜZEL ÇOCUKLARDIK"

50 yaşındaki oyuncu Binnur Kaya, Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'ın da yer aldığı bir fotoğraf yayınlamış ve duygu yüklü bir not düşmüştü.

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