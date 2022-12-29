Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yonca’sıydı! Filiz Akın sağlık durumu nasıl son dakika? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? Filiz Akın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk sinemasının değerli isimlerinden Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

'''Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.''