ATV'den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek
ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler var! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo yılbaşında anlamlı bağış için mücadele edecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde eğlenceli anlar izleyiciyi ATV ekranlarına kilitlenecek.
29.12.2022 12:24 - Son Güncelleme: 29.12.2022 12:27
ATV'den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek...
Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de atv'de!