ATV'den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek...

"KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak. Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.