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Haberler Magazin ATV'den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek

ATV'den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek

ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler var! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo yılbaşında anlamlı bağış için mücadele edecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde eğlenceli anlar izleyiciyi ATV ekranlarına kilitlenecek.

29.12.2022 12:24 - Son Güncelleme: 29.12.2022 12:27
ATV’den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek

ATV'den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek...

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ATV’den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek

"KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak. Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

ATV’den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek

Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

ATV’den Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında bomba isimler! Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo anlamlı bağış için mücadele edecek

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de atv'de!

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