Kısmetse Olur Cansel Çördük ve Melis Buse Betkayan'dan ateşkes! Yıllar sonra ortalığı salladılar: "10 yıl sonra eski sevgilimi..."
Kısmetse Olur Cansel Çördük ve Melis Buse Betkayan'dan ateşkes! Yıllar sonra ortalığı salladılar. Kısmetse Olur yarışmasının iki unutulmaz ismi; Melis Buse Betkayan ve Cansel Çördük... İkisi de hem değişimleriyle hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Cansel ve küs olduğu Melis TikTok'u salladı. İşte yıllar sonra gelen buluşmada yaşananlar...
"10 YIL SONRA ESKİ SEVGİLİMİ..."
Kısmetse Olur Cansel Çördük ve Melis Buse Betkayan'dan ateşkes! Yıllar sonra ortalığı salladılar...
Kısmetse Olur yarışmasında herkesle ettiği kavga etmesiyle tanınan ve yarışmadan sonra da estetikle bambaşka biri olan Melis Buse Betkayan yarışmada en çok kavga ettiği Cansel Çördük ile yıllar sonra barıştı.
Yıllar önce yayınlanan yarışmada birbirlerine giren, eşyalarını parçalayan ikiliden Melis Buse Betkayan o dönem Batuhan Cimilli, Eser West ve Cansel hakkında dayak iddiasıyla dava bile açmıştı.
Kötü günler geride kaldı ve son dönemde pozlarıyla tanınan Cansel ve Melis TikTok'ta birlikte canlı yayın yaptı. "8 sene sonra ilk defa Melis inanamıyorum şu an" diyen Cansel Çördük'e arkadaşı ise "10 yıl sonra eski sevgilimi görmüş gibi oldum" yanıtını verdi.