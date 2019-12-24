Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Gülşen Bubikoğlu şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okumaya devam ediyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğu ile bir döneme damga vuran ünlü isimler arasında. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından TBT paylaşımında bulunan Bubikoğlu magazin gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Gülşen Bubikoğlu son haliyle 64 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Sıcak tebessümü ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlüne taht kuran Gülşen Bubikoğlu'nun kızı merak konusu oldu. İşte Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kızı ve şimdiki hayatı...

24.12.2019 11:29 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





