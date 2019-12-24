Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek
Müge Anlı'nın kaç yaşında evlendiği hayranları tarafından merak konusu oldu. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen isimler arasında. Dobra kişiliği ve başarılı programcılığı ile milyonların gönlünde taht kuran Müge Anlı'nın hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Müge Anlı kaç yaşında evlendi, kızını kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve 46 yaşına giren Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek...
Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Kızı Lidya Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte merak edilen sorunun cevabı...