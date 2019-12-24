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Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek

Müge Anlı'nın kaç yaşında evlendiği hayranları tarafından merak konusu oldu. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen isimler arasında. Dobra kişiliği ve başarılı programcılığı ile milyonların gönlünde taht kuran Müge Anlı'nın hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Müge Anlı kaç yaşında evlendi, kızını kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve 46 yaşına giren Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek...

24.12.2019 12:00 - Son Güncelleme: 24.12.2019 12:03
Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek

Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Kızı Lidya Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek

HÜLYA AVŞAR

Kaya Çilingiroğlu ile 1993 yılında evlenen Hülya Avşar, bu evliliğinden olan kızı Zehra'yı dünyaya getirdiğinde 35 yaşındaydı.

Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek

PINAR ALTUĞ

Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, kızı Su'yu doğurduğunda 33 yaşındaydı. Anne-kız bir örnek kombinleriyle sıkça magazin gündemine geliyor.

Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek

NİL KARAİBRAHİMGİL

2010 yılında reklamcı Serdar Erener ile evlenen Nil Karaibrahimgil, oğlu Aziz Arif'i doğurduğunda 38 yaşındaydı.

Müge Anlı kaç yaşında evlendi? İşte Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek

ESRA EROL

Esra Erol, 2011 yılında Ali İdris isimli çocuğunu dünyaya getirdiğinde 29 yaşındaydı. Ünlü sunucu ikinci çocuğu Ömer'i ise 34 yaşında doğurdu.

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