Yeşilçam'ın çocuk oyuncularının son haline bakın! Hafızalardan silinmeyen 15 minik yıldız: Sezercik, Ayşecik, Ömercik, Yumurcak, Fatoş...

Siyah beyaz filmlerin büyülü dünyasına dalıp gittiğimizde, sadece efsane oyuncular ve unutulmaz repliklerle değil, aynı zamanda o filmlere masumiyetlerini katan çocuk yıldızlarla karşılaşıyoruz. Bazen yaramazlıklarıyla güldüren, bazen hayatın acı gerçekleriyle yüzleşirken bizleri ağlatan bu minik yıldızlar, Yeşilçam'ın kalbimizdeki yerini sağlamlaştıran en önemli unsurlardan biri.
1. Ayşecik
1960 yılında izleyiciyle buluşan Ayşecik filmiyle sinema tarihine yön veren filmin asıl karakteri. Ayşecik'i canlandıran kişi ise Zeynep Değirmencioğlu'dur.
Ayşecik şimdilerde böyle görünüyor.