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Yeşilçam'ın çocuk oyuncularının son haline bakın! Hafızalardan silinmeyen 15 minik yıldız: Sezercik, Ayşecik, Ömercik, Yumurcak, Fatoş...

Siyah beyaz karelerde hayat bulan, bazen güldürüp bazen hüzünlendiren, her biri saf ve temiz duyguların tercümanı Yeşilçam filmleri... Sadece unutulmaz replikleri ve efsane oyuncularıyla değil, aynı zamanda filmlere masumiyetlerini katan çocuk yıldızlarıyla da hafızalarımızda yer ettiler. Şimdilerde o filmleri izlediğimizde içimizde tatlı bir sızı bırakan, "Acaba şimdi nerelerde?" diye merak ettiğimiz, Yeşilçam'ın o unutulmaz çocuk oyuncularını ve filmlerini tekrar hatırlayalım...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 13:53 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 13:57
Yeşilçam’ın çocuk oyuncularının son haline bakın! Hafızalardan silinmeyen 15 minik yıldız: Sezercik, Ayşecik, Ömercik, Yumurcak, Fatoş... 1

Siyah beyaz filmlerin büyülü dünyasına dalıp gittiğimizde, sadece efsane oyuncular ve unutulmaz repliklerle değil, aynı zamanda o filmlere masumiyetlerini katan çocuk yıldızlarla karşılaşıyoruz. Bazen yaramazlıklarıyla güldüren, bazen hayatın acı gerçekleriyle yüzleşirken bizleri ağlatan bu minik yıldızlar, Yeşilçam'ın kalbimizdeki yerini sağlamlaştıran en önemli unsurlardan biri.

Yeşilçam’ın çocuk oyuncularının son haline bakın! Hafızalardan silinmeyen 15 minik yıldız: Sezercik, Ayşecik, Ömercik, Yumurcak, Fatoş... 2

1. Ayşecik

1960 yılında izleyiciyle buluşan Ayşecik filmiyle sinema tarihine yön veren filmin asıl karakteri. Ayşecik'i canlandıran kişi ise Zeynep Değirmencioğlu'dur.

Yeşilçam’ın çocuk oyuncularının son haline bakın! Hafızalardan silinmeyen 15 minik yıldız: Sezercik, Ayşecik, Ömercik, Yumurcak, Fatoş... 3

Ayşecik şimdilerde böyle görünüyor.

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