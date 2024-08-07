Yeşilçam'ın çocuk oyuncularının son haline bakın! Hafızalardan silinmeyen 15 minik yıldız: Sezercik, Ayşecik, Ömercik, Yumurcak, Fatoş...

1

Siyah beyaz filmlerin büyülü dünyasına dalıp gittiğimizde, sadece efsane oyuncular ve unutulmaz repliklerle değil, aynı zamanda o filmlere masumiyetlerini katan çocuk yıldızlarla karşılaşıyoruz. Bazen yaramazlıklarıyla güldüren, bazen hayatın acı gerçekleriyle yüzleşirken bizleri ağlatan bu minik yıldızlar, Yeşilçam'ın kalbimizdeki yerini sağlamlaştıran en önemli unsurlardan biri.