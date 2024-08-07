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Hollywood yıldızı Tom Hardy'den sosyal medyayı sallayan Yusuf Dikeç paylaşımı: “Tom’u da kendine hayran bırakamazsın be Yusuf Dikeç”

"Venom serisi", "Peaky Blinders" ve "Kara Şövalye Yükseliyor" gibi yapımlarla tanınan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Hardy'nin sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, paylaşımında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'e yer verdi. Hardy'nin olimpiyat oyuncularını tebrik ettiği paylaşım kısa sürede gündem olurken "Tom'u da kendine hayran bırakamazsın be Yusuf Dikeç", "Kralı tanımayan kalmamış" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 13:35 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 13:48
Hollywood yıldızı Tom Hardy’den sosyal medyayı sallayan Yusuf Dikeç paylaşımı: Tom’u da kendine hayran bırakamazsın be Yusuf Dikeç 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Hollywood yıldızı Tom Hardy’den sosyal medyayı sallayan Yusuf Dikeç paylaşımı: Tom’u da kendine hayran bırakamazsın be Yusuf Dikeç 2

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu ise dünya çapında büyük ses getirdi.

Hollywood yıldızı Tom Hardy’den sosyal medyayı sallayan Yusuf Dikeç paylaşımı: Tom’u da kendine hayran bırakamazsın be Yusuf Dikeç 3

"Venom serisi", "Peaky Blinders" ve "Kara Şövalye Yükseliyor" gibi yapımlarla tanınan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Hardy de Yusuf Dikeç'e kayıtsız kalamadı.

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