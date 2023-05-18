Yeşilçam'ın cilveli güzeliydi! 68'lik Müjde Ar Arap prensesine meydan okudu 'Gelmeden önce beni arasın' Derya Tuna'nın kankisi Müjde Ar...
Müjde Ar uzun bir aradan sonra Derya Tuna ile bir mekanda görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda babaanne olan yeşilçamın ünlü oyuncularından Tuna sektörden uzun yıllardır uzak duruyor. Son olara kendisine "Yeni 'Aaahh Belinda' filmini izleme fırsatınız oldu mu? Neslihan Atagül'ün performansını nasıl buldunuz?" sorusu yöneltilince "Ben televizyon izlemiyorum ki. Evimde televizyon da yok. Dünyadan da haberim yok. Bilmedim, seyretmedim. Hiç ilgilenmiyorum" dedi. Ayrıca Arap prensesine meydan okudu 'Gelmeden önce beni arasın' diye konuştu. İşte detaylar...
Yeşilçam'ın en tanıdık simalarından Müjde Ar arkadaşı Derya Tuna ile Zekeriyaköy'de bir mekanda bir araya geldi.
68 yaşındaki Müjde Ar geçtiğimiz Mart ayında babaanne olmuştu. 2021'de kardeş acısıyla sarsılan Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ı akciğer kanseri nedeniyle kaybetmişti.
Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar'ın baba olduğunu duyran Müjde Ar, torununa Defne adını verdiklerini açıklamıştı. Şimdilerde torunu ve ailesiyle vakit geçiren eski oyuncu bir mekan çıkışı yakın dostu Deniz Tuna ile görüntülendi.
Müjde Ar çıkışta "Duyduğuma göre bu mekâna geçenlerde bir Arap prensesi gelmiş, yer olmadığı için almamışlar. Bir dahakine gelmeden önce beni arasın, ben ona yardımcı olurum. Bizim köyün prensesi benim" diyerek güldü.
NORMAL İNSAN DAYANAMAZ
Müjde Ar, dizi setlerine dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben çok uzun süre setlerde duramam. O koşullara normal bir insanın dayanması imkansız.