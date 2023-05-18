Hande Erçel Sabancı'lara gelin gitmiş bile! Müstakbel kayınvalidesiyle karşılıklı böyle göbek attı! Görenler: 'Kınayı yakmışlar eline'
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisinde yeni gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Aradığı aşkı çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı'da bulan ünlü oyuncu aileye gelin gitmiş bile. Müstakbel kayınvalidesiyle karşılıklı göbek attığı anlar sosyal medyayı salladı. Görüntüleri izleyenler 'Hakan Sabancı mutsuz gibi' , 'Hande ne çabuk girdin aileye' şeklinde yorumlar yaptı. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı ile samimiyeti ilerleten Erçel'in yakın zamanda evlilik açıklaması yapacağı da düşünülüyor. İşte detaylar...
18.05.2023 15:37 - Son Güncelleme: 18.05.2023 15:37
Geçtiğimiz aylarda aşkları belgelenen Hande Erçel Hakan Sabancı çifti bu kez ailece bir mekanda eğlenirken görüntülendi. İş insanı Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın da yer aldığı mekanda Hande Erçel ile Arzu Sabancı karşılıklı dans etti.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk olarak Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda el ele görüntülenmişti. Çift daha sonra Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya gitmişti.
Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, llk zamanlarda ilişkisini yalanlıyordu.