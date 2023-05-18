Hande Erçel Sabancı’lara gelin gitmiş bile! Müstakbel kayınvalidesiyle karşılıklı böyle göbek attı! Görenler: ’Kınayı yakmışlar eline’

Geçtiğimiz aylarda aşkları belgelenen Hande Erçel Hakan Sabancı çifti bu kez ailece bir mekanda eğlenirken görüntülendi. İş insanı Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın da yer aldığı mekanda Hande Erçel ile Arzu Sabancı karşılıklı dans etti.