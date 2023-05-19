Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık bakın aslen nereli! Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Çoğu hemşehri çıktı!

Ekranlarda görmeye alıştığımız ünlülerin özel hayatları merak edilip araştırılıyor. Özellikle ünlü isimlerin memleketleri sık sık gündeme geliyor. Çoğu İstanbul'da yaşasa da aslen nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız. Peki, hangi ünlü nereli? İşte merak edilenler...