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Haberler Magazin Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık bakın aslen nereli! Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Çoğu hemşehri çıktı!

Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık bakın aslen nereli! Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Çoğu hemşehri çıktı!

Şov dünyasında sık sık karşımıza çıkan ünlü isimlerin memleketleri sürekli olarak merak ediliyor. İşte Seda Sayan'dan Müge Anlı'ya, Kenan Işık'tan Oktay Kaynarca'ya ünlü isimlerin memleketleri...

takvim.com.tr
19.05.2023 09:58 - Son Güncelleme: 19.05.2023 09:58
Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık, Oktay Kaynarca bakın aslen nereli! Çoğu hemşeri çıktı...

Ekranlarda görmeye alıştığımız ünlülerin özel hayatları merak edilip araştırılıyor. Özellikle ünlü isimlerin memleketleri sık sık gündeme geliyor. Çoğu İstanbul'da yaşasa da aslen nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız. Peki, hangi ünlü nereli? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık, Oktay Kaynarca bakın aslen nereli! Çoğu hemşeri çıktı...

SİNEM KOBAL

İstanbul

Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık, Oktay Kaynarca bakın aslen nereli! Çoğu hemşeri çıktı...

SERENAY SARIKAYA

Ankara

Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık, Oktay Kaynarca bakın aslen nereli! Çoğu hemşeri çıktı...

MÜGE ANLI

Başarılı sunucu Müge Anlı 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Arnavut göçmenidir.

Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık, Oktay Kaynarca bakın aslen nereli! Çoğu hemşeri çıktı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

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