Seda Sayan, Müge Anlı, Esra Erol, Demet Akalın, Kenan Işık bakın aslen nereli! Ünlülerin memleketlerini duyan şaşıp kalıyor! Çoğu hemşehri çıktı!
Şov dünyasında sık sık karşımıza çıkan ünlü isimlerin memleketleri sürekli olarak merak ediliyor. İşte Seda Sayan'dan Müge Anlı'ya, Kenan Işık'tan Oktay Kaynarca'ya ünlü isimlerin memleketleri...
19.05.2023 09:58 - Son Güncelleme: 19.05.2023 09:58
Ekranlarda görmeye alıştığımız ünlülerin özel hayatları merak edilip araştırılıyor. Özellikle ünlü isimlerin memleketleri sık sık gündeme geliyor. Çoğu İstanbul'da yaşasa da aslen nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız. Peki, hangi ünlü nereli? İşte merak edilenler...