Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Ayda karakterini canlandırdığı Ekşi Elmalar filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Devrim Yakut'un hayatı merak konusu oldu.

DEVRİM YAKUT KİMDİR? Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Devrim Yakut, 1994 senesinde Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı.

Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışan Yakut, bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı.

Ben Onu Çok Sevdim, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.