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Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Yılmaz Erdoğan, Şükran Ovalı, Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükrü Özyıldız, Fatih Artman gibi, isimlerin yer aldığı Ekşi Elmalar filminde Ayda karakterini canlandıran Devrim Yakut'un hayatı merak edildi. Filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Yakut'un 13 yıl önce evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Yakut'un eşi EDHO ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 10:22
Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Ayda karakterini canlandırdığı Ekşi Elmalar filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Devrim Yakut'un hayatı merak konusu oldu.

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Devrim Yakut, 1994 senesinde Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı.

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışan Yakut, bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı.

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Ben Onu Çok Sevdim, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Yakut'un 13 yıl önce evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Yakut'un eşi EDHO ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı.

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

İşte Devrim Yakut başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Ebru Gündeş

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

İzzet Yıldızhan

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Melike Güner

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Hakan Ural

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

DEVRİM YAKUT

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

DEVRİM YAKUT VE EŞİ ALPER KUT

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

DEVRİM YAKUT VE EŞİ ALPER KUT

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Ozan Akbaba

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Burcu Biricik

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Sinem Kobal

Ekşi Elmalar’ın Ayda’sı Devrim Yakut 13 yıldır bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer EDHO ve Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu