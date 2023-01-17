Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali hayran bıraktı: Kim der 68 yaşında! Kibar Feyzo’nun paylaşılamayan Gülo’suydu...
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı, 1978 yapımı Kibar Feyzo, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı filmde Gülo karakterini canlandıran Müjde Ar'ın son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncuyu görenler ise bir kez daha hayran kaldı. İşte Yeşilçam'ın cilveli güzeli Müjde Ar'ın son hali...
17.01.2023 23:14 - Son Güncelleme: 17.01.2023 23:14
Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı Kibar Feyzo, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu.
Filmde Gülo karakterini canlandıran Müjde Ar'ın son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncuyu görenler ise bir kez daha hayran kaldı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Müjde Ar için" Kim der 68 yaşında", "Yıllar ona nazik davranmış" yorumları yapıldı.