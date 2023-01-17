Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Atla Gel Şaban’ın yıldızı Kemal Sunal’ın memleketi...
Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal, çekimleri Sarıyer'in Bahçeköy semtinde gerçekleşen, 1984 yapımı Atla Gel Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi Filmde Nevra Serezli, Dinçer Çekmez, Turgut Özatay, Zihni Göktay gibi isimlerle kamera karşısına geçen merhum sanatçının hayatı bir kez daha merak konusu oldu. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında aramızdan ayrılan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...
17.01.2023 22:36 - Son Güncelleme: 17.01.2023 22:36
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, 1984 yapımı Türk komedi filmi Atla Gel Şaban, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.
Filmde Niyazi karakterini canlandıran Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Nevra Serezli, Dinçer Çekmez, Turgut Özatay, Zihni Göktay gibi isimlerle kamera karşısına geçen merhum sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu.