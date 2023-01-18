4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...

Düğünden fotoğraflar sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım"