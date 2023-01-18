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Haberler Magazin 4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...

4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, arkadaş ortamında tanıştığı İranlı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İkilinin sadece yakın dostlarının katıldığı düğün töreninden hemen sonra ise Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 13 Ocak'ta Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuştu. Ünlü şarkıcı, bugün ise minik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Doğan, eski çalışma arkadaşı Seyhan Soylu'nun "Çeyrek milyon yakışır" deyip minik Badıkan'ı paraya boğduğu anları paylaştı. Söz konusu görüntüleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Seren Serengil detayı dikkat çekti. İşte Nihat Doğan minik oğlu Badıkan...

takvim.com.tr
18.01.2023 00:24 - Son Güncelleme: 18.01.2023 00:41
4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, arkadaş ortamında tanıştığı İranlı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile Ağustos 2022'de sürpriz şekilde dünyaevine girdi.

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4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...

Düğünden fotoğraflar sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım"

4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
Doğan'ın hayatını birleştirdiği Arezoo Gharlar'ın üç aylık hamile olduğu iddiası da magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan türkücü, iddiaları doğruladı.

4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...

Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Dini nikâhımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık. Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran'a gidip ailesinden istedik"

4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...

"BEBEK İÇİN ELİMİZİ ÇABUK TUTMAK İSTEDİK"
Eşini evliliğe ikna etmek için peşinden İran'a gittiğini vurgulayan şarkıcı, "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız" dedi.

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