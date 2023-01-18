4 gün önce baba olan Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Seyhan Soylu “Çeyrek milyon yakışır” deyip paraya boğdu! Seren Serengil detayı...
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, arkadaş ortamında tanıştığı İranlı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İkilinin sadece yakın dostlarının katıldığı düğün töreninden hemen sonra ise Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 13 Ocak'ta Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuştu. Ünlü şarkıcı, bugün ise minik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Doğan, eski çalışma arkadaşı Seyhan Soylu'nun "Çeyrek milyon yakışır" deyip minik Badıkan'ı paraya boğduğu anları paylaştı. Söz konusu görüntüleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Seren Serengil detayı dikkat çekti. İşte Nihat Doğan minik oğlu Badıkan...
18.01.2023 00:24 - Son Güncelleme: 18.01.2023 00:41
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, arkadaş ortamında tanıştığı İranlı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile Ağustos 2022'de sürpriz şekilde dünyaevine girdi.
Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Dini nikâhımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık. Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran'a gidip ailesinden istedik"