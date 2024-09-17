Yeşilçam’ın ‘Bayan Popo’ lakaplı güzeli Sevtap Parman’a yıllar acımadı! İşte son hali!

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman, yıllar sonra gündem oldu. Oynadığı cesur sahnelerle bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın cazibeli güzeli, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 63 yaşında olan Parman için "Yıllar ona da acımasız davranmış" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'su Sevtap Parman'ın son hali...
1981'de Vizon dergisi güzeli seçilen ve bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalışan Sevtap Parman, mankenlik ile başladığı kariyerine oyuncu olarak devam etti.
Marziye dizisindeki Başkan Tülay rolü ile hafızalara kazınan Parman, yıllarca 'Bayan popo' lakabıyla anıldı.
Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi filmlerde rol olan oyuncu, yıllar sonra gündem oldu.