Yeşilçam’ın ‘Bayan Popo’ lakaplı güzeli Sevtap Parman’a yıllar acımadı! İşte son hali!

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman, yıllar sonra gündem oldu. Oynadığı cesur sahnelerle bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın cazibeli güzeli, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 63 yaşında olan Parman için "Yıllar ona da acımasız davranmış" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'su Sevtap Parman'ın son hali...