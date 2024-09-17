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Simge Sağın’ın sahnede başına gelmeyen kalmadı! İzleyiciler yuhalamaya başladı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, son olarak sahnede yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme geldi. Gaziantep'te konser veren ünlü şarkıcıya önce çiçek ardından telefon fırlatıldı. Oldukça zor anlar yaşayan Sağın, izleyicisine sitem etti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 10:34 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 10:45
Simge Sağın’ın sahnede başına gelmeyen kalmadı! İzleyiciler yuhalamaya başladı 1

Simge Sağın, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla sık sık adından söz ettirdi.

Simge Sağın’ın sahnede başına gelmeyen kalmadı! İzleyiciler yuhalamaya başladı 2

Şarkıları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı, son olarak sahnede yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme geldi.

Simge Sağın’ın sahnede başına gelmeyen kalmadı! İzleyiciler yuhalamaya başladı 3

Simge Sağın, önceki akşam Gaziantep'te sahne aldı. Konser sırasında 43 yaşındaki popçu, seyirciye yaklaşarak şarkılarını seslendirdi.

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