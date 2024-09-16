Dilan Polat’tan eşi Engin Polat’la tahliye sonrası ilk paylaşım! Daha fazla dayanamadı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 10 ay süren tutukluluklarının ardından geçen günlerde tahliye olmuştu. Tahliye sonrası "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım" diyen Dilan Polat'tan eşi ile ilk paylaşım geldi. Engin Polat ile romantik bir paylaşımda bulunan Dilan Polat, daha sonra ise kızıyla verdiği pozu yayınladı. Ayna karşında tek başına verdiği pozu da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmeyen Polat, ilerleyen dakikalarda giyinme odasından takipçilerine seslendi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat geçen günlerde tahliye edilmişti.
10 aydır tutuklu olan Dilan Polat, tahliye sonrası "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Dilan Polat sosyal medya orucunu bozdu.
Aşka gelen Polat, eşi Engin Polat ile tahliye sonrası ilk kez paylaşımda bulundu.