Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bir de şimdi görün

Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle bir döneme ismini altın harflerle yazdıran Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan ve çok sayıda filmde rol alan Zeynep Değirmencioğlu rol aldığı 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. Henüz 2 yaşındayken beyazperdeyle tanışan ve ilk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 20'li yaşlarından itibaren sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

21.01.2020 01:31 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





