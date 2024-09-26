Yeşilçam’ın altın çocuğuydu... Göksel Arsoy’un 59 yaşındaki oğlu da ünlü çıktı! Meğer Ebru Gündeş’in partneri...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, "Yeşilçam'ın Altın Çocuğu" lakabıyla tanınan bir yıldız. Bir döneme damgasını vuran ve karizmasıyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının, oyunculuk yeteneğini ve sahne ışığını oğluna da aktardığı ortaya çıktı.

Görenler bu benzerliğe ve ailenin yetenek mirasına hayran kalırken Göksel Arsoy'un oğlunun kim olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.