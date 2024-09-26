Yeşilçam’ın altın çocuğuydu... Göksel Arsoy’un 59 yaşındaki oğlu da ünlü çıktı! Meğer Ebru Gündeş’in partneri...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, "Yeşilçam'ın Altın Çocuğu" lakabıyla tanınan bir yıldız. Bir döneme damgasını vuran ve karizmasıyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının, oyunculuk yeteneğini ve sahne ışığını oğluna da aktardığı ortaya çıktı.
Görenler bu benzerliğe ve ailenin yetenek mirasına hayran kalırken Göksel Arsoy'un oğlunun kim olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Gökhan Arsoy'un Oyunculuk Yolculuğu: Ebru Gündeş ile Başrolde
Göksel Arsoy'un oyuncu oğlu Gökhan Arsoy, 1997 yılında Ebru Gündeş ile birlikte başrolü paylaştığı "Deli Divane" dizisi ile televizyon dünyasına adım attı.