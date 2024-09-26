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Yeşilçam'ın altın çocuğuydu... Göksel Arsoy'un 59 yaşındaki oğlu da ünlü çıktı! Meğer Ebru Gündeş'in partneri...

Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak anılan usta sanatçı Göksel Arsoy, kariyeri boyunca Türk sinemasına damga vuran pek çok unutulmaz projede yer aldı. Ancak Arsoy yalnızca ekran önündeki başarılarıyla değil aynı zamanda ailesiyle de konuşulmaya devam ediyor. Arsoy'un oğlunun da oyuncu olduğu haberi birçok kişiyi şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:05 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:05
Yeşilçam’ın altın çocuğuydu... Göksel Arsoy’un 59 yaşındaki oğlu da ünlü çıktı! Meğer Ebru Gündeş’in partneri...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, "Yeşilçam'ın Altın Çocuğu" lakabıyla tanınan bir yıldız. Bir döneme damgasını vuran ve karizmasıyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının, oyunculuk yeteneğini ve sahne ışığını oğluna da aktardığı ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın altın çocuğuydu... Göksel Arsoy’un 59 yaşındaki oğlu da ünlü çıktı! Meğer Ebru Gündeş’in partneri...

Görenler bu benzerliğe ve ailenin yetenek mirasına hayran kalırken Göksel Arsoy'un oğlunun kim olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yeşilçam’ın altın çocuğuydu... Göksel Arsoy’un 59 yaşındaki oğlu da ünlü çıktı! Meğer Ebru Gündeş’in partneri...

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