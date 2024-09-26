Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! "Aldatmak yanında hafif kalıyor" Kaya Çilingiroğlu ile asıl boşanma nedeni...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Programda geçmişteki zor dönemlerine ve kişisel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Avşar, özellikle evliliği ve ihanet konusundaki görüşlerini açıkladı.
Aldatılma Hikayesini Anlattı
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kendisini aldattığına dair uzun zamandır süregelen iddiaları değerlendirdi. "Eşim, Zehra'nın babası, gezmeyi ve çapkınlığı seviyordu. Bu durum benim için kabul edilebilir bir şeydi, asla yargılamıyorum!" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti.