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Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! "Aldatmak yanında hafif kalıyor" Kaya Çilingiroğlu ile asıl boşanma nedeni...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, son olarak katıldığı bir programda yıllar önceki aldatılma hikayesini samimiyetle paylaştı. Duygusal anların yaşandığı programda, izleyicileri derinden etkileyen sözler sarf etti.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 14:14 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 14:20
Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! Aldatmak yanında hafif kalıyor Kaya Çilingiroğlu ile asıl boşanma nedeni...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Programda geçmişteki zor dönemlerine ve kişisel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Avşar, özellikle evliliği ve ihanet konusundaki görüşlerini açıkladı.

Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! Aldatmak yanında hafif kalıyor Kaya Çilingiroğlu ile asıl boşanma nedeni...

Aldatılma Hikayesini Anlattı

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kendisini aldattığına dair uzun zamandır süregelen iddiaları değerlendirdi. "Eşim, Zehra'nın babası, gezmeyi ve çapkınlığı seviyordu. Bu durum benim için kabul edilebilir bir şeydi, asla yargılamıyorum!" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti.

Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! Aldatmak yanında hafif kalıyor Kaya Çilingiroğlu ile asıl boşanma nedeni...

Ancak, "Ne zaman ki çok uzun zamandır olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi, aldatmaktan çok. Ve onu affedemedim" diyerek duygusal bir kırılma yaşadığını vurguladı.

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