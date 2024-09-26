Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! "Aldatmak yanında hafif kalıyor" Kaya Çilingiroğlu ile asıl boşanma nedeni...

Hülya Avşar , eski eşi Kaya Çilingiroğlu 'nun kendisini aldattığına dair uzun zamandır süregelen iddiaları değerlendirdi. "Eşim, Zehra'nın babası, gezmeyi ve çapkınlığı seviyordu. Bu durum benim için kabul edilebilir bir şeydi, asla yargılamıyorum!" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti.

Ancak, "Ne zaman ki çok uzun zamandır olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi, aldatmaktan çok. Ve onu affedemedim" diyerek duygusal bir kırılma yaşadığını vurguladı.