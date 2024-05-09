PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız.... Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik boşandı!

Görkem Sevindik, popüler Türk dizisi "Ateş Kuşları"nda canlandırdığı Ali karakteri ile tanınan başarılı bir oyuncudur. Sevindik, 2020 yılında hayatını birleştirdiği Kübra Siyahdemir ile dört yıllık evliliklerini sessiz bir şekilde sonlandırdı. Çift, evlilikleri boyunca birçok önemli anı birlikte paylaşmış, 2021 yılında ise ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Ancak son zamanlarda kariyerlerinde peş peşe başarılara imza atan bu çiftten alınan boşanma haberi, sevenlerini üzdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 11:35 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:33
4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız.... Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik boşandı! 1

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ında Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu Görkem Sevindik başarılı performansıyla sık sık adından söz ettiriyor.

4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız.... Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik boşandı! 2

Başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Görkem Sevindik 2020 yılında gizlice Kübra Siyahdemir ile nikah masasına oturdu.

4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız.... Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik boşandı! 3

Evliliklerini 1 sene sonra anne-baba olan çift çocuklarına Marsel adını verdi.

SON DAKİKA