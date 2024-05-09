4 senelik eşi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız.... Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik boşandı!

Görkem Sevindik, popüler Türk dizisi "Ateş Kuşları"nda canlandırdığı Ali karakteri ile tanınan başarılı bir oyuncudur. Sevindik, 2020 yılında hayatını birleştirdiği Kübra Siyahdemir ile dört yıllık evliliklerini sessiz bir şekilde sonlandırdı. Çift, evlilikleri boyunca birçok önemli anı birlikte paylaşmış, 2021 yılında ise ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Ancak son zamanlarda kariyerlerinde peş peşe başarılara imza atan bu çiftten alınan boşanma haberi, sevenlerini üzdü.