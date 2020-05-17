RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın Afrodit'iydi! Son hali ile şoke eden Banu Alkan'ın öyle bir fotoğrafı çıktı ki...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali hayrete düşürdü! O Yeşilçam'ın Afroditi evet hemen aklınıza geldi. Banu Alkan'dan bahsediyoruz. Sosyal medyayı aktif kullanan ve genellikle gençlik halini ve ailesini paylaşan 62 yaşındaki Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

17.05.2020 17:47 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın Afrodit'iydi! Son hali ile şoke eden Banu Alkan'ın öyle bir fotoğrafı çıktı ki...

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Yugoslavya'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebronja'dır. Annesi Cana ve babası Müsliya 'nın üçüncü çocuğuydu. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balkanlardan Türkiye'ye göç etti. 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif'le birlikte neredeyse 20 yıl aşk yaşamıştır. Hanif'e kanser teşhisi konmasından ve kısa bir süre sonra ölmesiyle ilişkileri de sona ermiştir.

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Yeşilçam'ın Afrodit'iydi! Son hali ile şoke eden Banu Alkan'ın öyle bir fotoğrafı çıktı ki...

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam'ın Afrodit'iydi! Son hali ile şoke eden Banu Alkan'ın öyle bir fotoğrafı çıktı ki...

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.

Yeşilçam'ın Afrodit'iydi! Son hali ile şoke eden Banu Alkan'ın öyle bir fotoğrafı çıktı ki...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam'ın Afrodit'iydi! Son hali ile şoke eden Banu Alkan'ın öyle bir fotoğrafı çıktı ki...

Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

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