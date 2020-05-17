Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi hayli kabarık! Nisa'yla aşk bombasını patlatan Sercan'ın listesinde Hülya Avşar bile...
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' olmuştu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaat eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı çok büyük. Survivor 2020'ye katılan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlanığı iddia ediliyor. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili hayli kabarık. O listede kimler kimler yok ki... İşte başta Survivor Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
17.05.2020 17:54
- Son Güncelleme: 17.05.2020 18:04
DİĞER GALERİLER