Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte 60 yaşındaki Banu Alkan...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 60 yaşındaki Banu Alkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Şıklığı ile dikkat çeken efsanevi oyuncu, epey bi zaman mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Alışverişin ardından yorgunluk kahvesi içen Alkan, poz verirken saksının arkasına geçti! İşte Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Banu Alkan ve diğer bazı isimlerin son halleri...

13.02.2019 19:47 - Son Güncelleme: 13.02.2019 19:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





