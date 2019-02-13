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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte 60 yaşındaki Banu Alkan...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 60 yaşındaki Banu Alkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Şıklığı ile dikkat çeken efsanevi oyuncu, epey bi zaman mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Alışverişin ardından yorgunluk kahvesi içen Alkan, poz verirken saksının arkasına geçti! İşte Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Banu Alkan ve diğer bazı isimlerin son halleri...

13.02.2019 19:47 - Son Güncelleme: 13.02.2019 19:47
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte 60 yaşındaki Banu Alkan...

Banu Alkan geçtiğimiz gün bir AVM'de alışveriş yaparken yakalandı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Banu Alkan'ın son halini görenler şaşkına döndü. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte 60 yaşındaki Banu Alkan...

Bulut Aras

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte 60 yaşındaki Banu Alkan...

Bilgen Gökçen

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte 60 yaşındaki Banu Alkan...

Durmuş Çiğdem

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte 60 yaşındaki Banu Alkan...

Coşkun Göğen

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