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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Eski hali şoke etti

Türkiye onu sapsarı saçları, ağır tavırları ve kendisiyle özdeşleşen pembe renkle tanıdı. 61 yaşındaki Boşnak kökenli oyuncu hafızalara böyle kazındı. Peki Banu Alkan'ın eski halini hiç gördünüz mü? Büyük ihtimalle görmediniz, görseniz de tanımanıza imkan yok. Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Koyu renk saçları ve zayıflığı ile dikkat çeken Afrodit'in bu görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

27.01.2020 10:27 - Son Güncelleme: 27.01.2020 10:41
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Eski hali şoke etti

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız...

İşte başta Banu Alkan olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Eski hali şoke etti

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Eski hali şoke etti

Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Eski hali şoke etti

AVNİ YALÇIN

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Eski hali şoke etti
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