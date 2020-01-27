Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Eski hali şoke etti
Türkiye onu sapsarı saçları, ağır tavırları ve kendisiyle özdeşleşen pembe renkle tanıdı. 61 yaşındaki Boşnak kökenli oyuncu hafızalara böyle kazındı. Peki Banu Alkan'ın eski halini hiç gördünüz mü? Büyük ihtimalle görmediniz, görseniz de tanımanıza imkan yok. Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Koyu renk saçları ve zayıflığı ile dikkat çeken Afrodit'in bu görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.
27.01.2020 10:27
- Son Güncelleme: 27.01.2020 10:41
Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız...
İşte başta Banu Alkan olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
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