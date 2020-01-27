Aleyna Tilki ile bir dönem adı geçen Dilan Erkaya yakalandı! Sevgilisi meğer melez güzelmiş...

Aleyna Tilki'nin sevgilisi olarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emrah Karaduman ile yaşadığı aşkla bir süre gündemi meşgul eden Tilki, Karaduman ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ile görüntülenmişti. Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç ile sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'nın aşkında genç şarkıcı Aleyna Tilki yüzünden kriz çıktığı iddia edilmişti.