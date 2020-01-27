Aleyna Tilki ile bir dönem adı geçen Dilan Erkaya yakalandı! Sevgilisi meğer melez güzelmiş...
Aleyna Tilki ile defalarca adı aşk iddialarına karışan Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'nın sevgilisi ortaya çıktı. Bennu Gerede'nin fotoğrafçı Koray Erkaya'dan olan 19 yaşındaki oğlu Dilan Erkaya önceki gün Bebek'te bir kafede görüntülendi. Yanında esmer melez güzelle yakalanan Dilan, fotoğrafları çekilince çok şaşırdı ve genç kızın sevgilisi olduğunu söyledi. Aleyna Tilki'nin sevgilisi olarak günlerce magazin gündeminden düşmeyen Dilan'ın yeni sevgilisi melez güzel Laura Shamikova...
27.01.2020 12:50
- Son Güncelleme: 27.01.2020 13:09
Aleyna Tilki'nin sevgilisi olarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emrah Karaduman ile yaşadığı aşkla bir süre gündemi meşgul eden Tilki, Karaduman ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ile görüntülenmişti. Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç ile sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'nın aşkında genç şarkıcı Aleyna Tilki yüzünden kriz çıktığı iddia edilmişti.
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