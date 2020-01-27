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Jennifer Aniston ve Brad Pitt yeniden birlikte: İkisini de hiç bu kadar mutlu görmedim!

Jennifer Aniston ile Brad Pitt, geçtiğimiz hafta 2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin dikkat çeken isimlerindendi. İkili 15 yıl sonra 2020 SAG Ödülleri töreninde samimi bir şekilde görüntülendi. Ödül gecesinde ikilinin el ele tutuşmaları hayranlarını heyecanlandırmıştı. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; ikili arasındaki aşk yeniden alevlendi, son bir haftada 5 kez görüştüler. Şimdilerde ilişkilerin ne ara başlayıp ne ara bittiğini bile anlayamazken eski aşklar çok daha değerli hale gelmiş durumda. Herkesin gönlünde taht kuran aşklardan biri de Jennifer Aniston ve Brad Pitt! İşte Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları ve ikili hakkında şoke eden bebek iddiası...

27.01.2020 09:54 - Son Güncelleme: 27.01.2020 09:54
Jennifer Aniston ve Brad Pitt yeniden birlikte: İkisini de hiç bu kadar mutlu görmedim!

Brad Pitt ve Jennifer Aniston ikilisinin SAG Ödül Töreni'nde karşılaşıp göz göze, el ele gelmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Günlerce konuşulan görüntülerin ardından şaşırtan bir iddia geldi.

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Jennifer Aniston ve Brad Pitt yeniden birlikte: İkisini de hiç bu kadar mutlu görmedim!

Jennifer Aniston (50) ile Brad Pitt (56), geçtiğimiz hafta katıldıkları ödül töreninde boşanmalarından 15 yıl sonra ilk kez yan yana gelmişti. Ödül gecesinde ikilinin el ele tutuşmaları hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Jennifer Aniston ve Brad Pitt yeniden birlikte: İkisini de hiç bu kadar mutlu görmedim!

"BİR HAFTADA 5 KEZ..."

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; ikili arasındaki aşk yeniden alevlendi, son bir haftada 5 kez görüştüler.

Jennifer Aniston ve Brad Pitt yeniden birlikte: İkisini de hiç bu kadar mutlu görmedim!

"ÇOK MUTLULAR"
Aniston'ın arkadaşları, "Jennifer, Brad'i sevmekten hiç vazgeçmedi. İhaneti affetmesi zaman aldı ama sonunda affetti" dedi.

Jennifer Aniston ve Brad Pitt yeniden birlikte: İkisini de hiç bu kadar mutlu görmedim!

"İKİSİNİ DE UZUN ZAMANDIR BU KADAR MUTLU GÖRMEDİM"

Brad Pitt'in ortaklarından biri de "İkisini de uzun zamandır bu kadar mutlu görmedim" diyerek, barışma iddialarını destekledi.

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