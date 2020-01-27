Jennifer Aniston ve Brad Pitt yeniden birlikte: İkisini de hiç bu kadar mutlu görmedim!

Jennifer Aniston ile Brad Pitt, geçtiğimiz hafta 2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin dikkat çeken isimlerindendi. İkili 15 yıl sonra 2020 SAG Ödülleri töreninde samimi bir şekilde görüntülendi. Ödül gecesinde ikilinin el ele tutuşmaları hayranlarını heyecanlandırmıştı. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; ikili arasındaki aşk yeniden alevlendi, son bir haftada 5 kez görüştüler. Şimdilerde ilişkilerin ne ara başlayıp ne ara bittiğini bile anlayamazken eski aşklar çok daha değerli hale gelmiş durumda. Herkesin gönlünde taht kuran aşklardan biri de Jennifer Aniston ve Brad Pitt! İşte Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları ve ikili hakkında şoke eden bebek iddiası...

27.01.2020 09:54 - Son Güncelleme: 27.01.2020 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





