Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Bakanlar tanıyamıyor bile...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Bakanlar tanıyamıyor bile...

Türkiye onu sapsarı saçları, ağır tavırları ve kendisiyle özdeşleşen pembe renkle tanıdı. 61 yaşındaki Boşnak kökenli oyuncu hafızalara böyle kazındı. Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Banu Alkan şöhreti Türkiye'de buldu. Film-dizi projeleri ve Neremi, Dansa Kaldır, Beyaz Orkide ve Bir Gün Beni Arzularsan gibi şarkıları ile tanınan Banu Alkan'ın eski halini hiç gördünüz mü? Büyük ihtimalle görmediniz, görseniz de tanımanıza imkan yok. İşte başta Banu Alkan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

09.10.2020 16:56 - Son Güncelleme: 09.10.2020 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





