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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Bakanlar tanıyamıyor bile...

Türkiye onu sapsarı saçları, ağır tavırları ve kendisiyle özdeşleşen pembe renkle tanıdı. 61 yaşındaki Boşnak kökenli oyuncu hafızalara böyle kazındı. Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Banu Alkan şöhreti Türkiye'de buldu. Film-dizi projeleri ve Neremi, Dansa Kaldır, Beyaz Orkide ve Bir Gün Beni Arzularsan gibi şarkıları ile tanınan Banu Alkan'ın eski halini hiç gördünüz mü? Büyük ihtimalle görmediniz, görseniz de tanımanıza imkan yok. İşte başta Banu Alkan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

09.10.2020 16:56 - Son Güncelleme: 09.10.2020 16:56
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Bakanlar tanıyamıyor bile...

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız...

İşte başta Banu Alkan olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Bakanlar tanıyamıyor bile...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Bakanlar tanıyamıyor bile...

Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Bakanlar tanıyamıyor bile...

AVNİ YALÇIN

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü? Bakanlar tanıyamıyor bile...
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