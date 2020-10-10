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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan 10 yıl sonra bir arada! Doktorların yıldızları...

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar' yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Yıllar içerisinde tekrar bölümleri yayınlanan Doktorlar her seferinde konuşulmaya devam ediyor. Dizinin yıldızlarından ikisi Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan'dı. Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan uzun yıllar sonra bir araya geldiler. İki oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.

10.10.2020 09:33 - Son Güncelleme: 10.10.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





