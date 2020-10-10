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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan 10 yıl sonra bir arada! Doktorların yıldızları...

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar' yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Yıllar içerisinde tekrar bölümleri yayınlanan Doktorlar her seferinde konuşulmaya devam ediyor. Dizinin yıldızlarından ikisi Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan'dı. Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan uzun yıllar sonra bir araya geldiler. İki oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.

10.10.2020 09:33 - Son Güncelleme: 10.10.2020 09:33
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan 10 yıl sonra bir arada! Doktorların yıldızları...

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar' adlı dizide rol alan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan 10 yıl sonra tatilde bir araya geldi.

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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan 10 yıl sonra bir arada! Doktorların yıldızları...

Yasemin Özilhan, arkadaşı Yağmur Atacan'la çekildiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doktor Ela ve Doktor Hasan'ı canlandıran ikilinin buluşması büyük yankı uyandırdı.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan 10 yıl sonra bir arada! Doktorların yıldızları...

İkilinin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan 10 yıl sonra bir arada! Doktorların yıldızları...

Yağmur Atacan (37), dizi setinde tanıştığı meslektaşı Pınar Altuğ (46) ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alan çift, sık sık aralarındaki yaş farkı yüzünden eleştirilere maruz kalıyor.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan 10 yıl sonra bir arada! Doktorların yıldızları...

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

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