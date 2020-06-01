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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti! Görenler inanamadı yok böyle değişim

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti! Bir süredir ortalarda gözükmeyen ünlü isim yeniden gündeme geldi. Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntülerini görünce çok şaşıracaksınız... Banu Alkan'ın yanı sıra bir çok ünlü ismin geçmiş fotoğraflarını görenler inanamadı. Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

01.06.2020 20:54 - Son Güncelleme: 01.06.2020 20:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





