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Nurettin Sönmez şoke etti! Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin Bamsı Beyrek'i ...

Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde rol alan öncesinde Diriliş Ertuğrul'da da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek - Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu ve sevilen karakterlerinden biri haline dönüştü. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...

02.06.2020 08:51 - Son Güncelleme: 02.06.2020 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





