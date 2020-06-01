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Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında? Miss Turkey'de derece alamamıştı...

Berkan Karabulut, Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Başarılı performansı ile dikkat çeken Gönüllüler takımı yarışmacısı Karabulut'un sevgilisi ile fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekiyor. Survivor Berkan Karabulut'un, sevgilisi Lale Zuzanna Onuk'u her paylaşımında kalbine etiketlemesi sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile göz dolduran Lale Zuzanna Onuk'un yaşı ise en çok merak edilenler arasında.

01.06.2020 19:10 - Son Güncelleme: 01.06.2020 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





