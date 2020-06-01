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Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında? Miss Turkey'de derece alamamıştı...

Berkan Karabulut, Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Başarılı performansı ile dikkat çeken Gönüllüler takımı yarışmacısı Karabulut'un sevgilisi ile fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekiyor. Survivor Berkan Karabulut'un, sevgilisi Lale Zuzanna Onuk'u her paylaşımında kalbine etiketlemesi sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile göz dolduran Lale Zuzanna Onuk'un yaşı ise en çok merak edilenler arasında.

01.06.2020 19:10 - Son Güncelleme: 01.06.2020 19:15
Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında? Miss Turkey'de derece alamamıştı...

Survivor Berkan merak edilen isimler arasında yer alıyor. Berkan Karabulut motivasyon konuşmaları ve başarılı performansı ile izleyiciler tarafından beğeniliyor. Ünlüler takımından gönüllüler takımına geçen Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

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Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında? Miss Turkey'de derece alamamıştı...

Survivor Berkan'ın, sevgilisi Lale Zuzanna Onuk'u her paylaşımında kalbine etiketlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında? Miss Turkey'de derece alamamıştı...

SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ LALE ONUK KAÇ YAŞINDA?

Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.

Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında? Miss Turkey'de derece alamamıştı...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında? Miss Turkey'de derece alamamıştı...

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı.

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