Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında? Miss Turkey'de derece alamamıştı...
Berkan Karabulut, Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Başarılı performansı ile dikkat çeken Gönüllüler takımı yarışmacısı Karabulut'un sevgilisi ile fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekiyor. Survivor Berkan Karabulut'un, sevgilisi Lale Zuzanna Onuk'u her paylaşımında kalbine etiketlemesi sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile göz dolduran Lale Zuzanna Onuk'un yaşı ise en çok merak edilenler arasında.
SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ LALE ONUK KAÇ YAŞINDA?
Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.