Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Kylie Jenner’a: Seni taklitçi Kezban...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Kylie Jenner’a: Seni taklitçi Kezban...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Instagram'dan Kylie Jenner'ı hedef alan sözleriyle magazin gündeminde yerini aldı. 70'li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, gençlik fotoğraflarını paylaşarak ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Geçtiğimiz günlerde itiraflarıyla dikkat çeken Banu Alkan, gençlik halini paylaştığı gönderisinde Kylie Jenner'ın da fotoğraflarını ekleyerek, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor" dedi.

06.11.2020 14:14 - Son Güncelleme: 06.11.2020 14:28
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Kylie Jenner’a: Seni taklitçi Kezban...

Geçtiğimiz günlerde itiraflarıyla gündeme gelen Banu Alkan, gençlik yıllarındaki fotoğraflarını paylaşarak Kylie Jenner'a göndermede bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Kylie Jenner’a: Seni taklitçi Kezban...

Ünlü sanatçı, paylaştığı fotoğraflarda Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Kylie Jenner’a: Seni taklitçi Kezban...

Kylie Jenner'ın bir fotoğrafını paylaşan Alkan, gönderisine, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor" notunu ekledi.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Kylie Jenner’a: Seni taklitçi Kezban...

Banu Alkan, hayran sayfasının ortaya attığı Kylie Jenner iddiasını kendi sosyal medya hesabına da taşıdı.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Kylie Jenner’a: Seni taklitçi Kezban...

Banu Alkan ve Kylie Jenner'ın birbirlerine çok benzer leoparlı mayokiniler tercih etmesi, taklit iddialarını gündeme getirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...
Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...