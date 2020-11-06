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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Kylie Jenner’a: Seni taklitçi Kezban...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Instagram'dan Kylie Jenner'ı hedef alan sözleriyle magazin gündeminde yerini aldı. 70'li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, gençlik fotoğraflarını paylaşarak ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Geçtiğimiz günlerde itiraflarıyla dikkat çeken Banu Alkan, gençlik halini paylaştığı gönderisinde Kylie Jenner'ın da fotoğraflarını ekleyerek, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor" dedi.

06.11.2020 14:14 - Son Güncelleme: 06.11.2020 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





