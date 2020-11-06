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Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hayatlarımıza giren Esra Bilgiç, güzelliğiyle adını söz ettirdi, nitekim ettirmeye de devam ediyor. Şimdilerde Ramo dizisi oyuncuları arasında yer alıyor Esra Bilgiç. Sibel karakterine hayat veren Bilgiç 28 yaşında olmasına rağmen hatırı sayılır bir şöhret edindi. Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğini bitirdi ve kendini kariyerine adadı. Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı. Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

06.11.2020 13:58 - Son Güncelleme: 06.11.2020 13:58
Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Şu sıralar Ramo dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

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Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı.

Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...

Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı.

Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş.

Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...

Esra Bilgiç yeni hayat anlayışından da bahsetti.

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