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Esra Bilgiç hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş... İtirafları şaşırttı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hayatlarımıza giren Esra Bilgiç, güzelliğiyle adını söz ettirdi, nitekim ettirmeye de devam ediyor. Şimdilerde Ramo dizisi oyuncuları arasında yer alıyor Esra Bilgiç. Sibel karakterine hayat veren Bilgiç 28 yaşında olmasına rağmen hatırı sayılır bir şöhret edindi. Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğini bitirdi ve kendini kariyerine adadı. Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı. Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

06.11.2020 13:58 - Son Güncelleme: 06.11.2020 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





