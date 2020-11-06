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Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor! Binnur Kaya'nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı

Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Binnur Kaya bunca yıla rağmen asla yaşlanmıyor gibi. Binnur Kaya'nın yaşını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte başta Binnur Kaya olmak üzere ünlülerin yaşları.

06.11.2020 16:49 - Son Güncelleme: 06.11.2020 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





