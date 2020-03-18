Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ı güzelliğiyle mest etmişti! Şekerpare'nin başrolü Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın

Yeşilçam'ı güzelliğiyle mest etmişti! Şekerpare'nin başrolü Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın

Biz onu başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın yer aldığı Şekerpare filmiyle tanıyoruz ama o pek çok Yeşilçam filmde rol aldı. Hababam Sınıfı Güle Güle, Dolap Beygiri, Dil Yarası bunlardan bazıları...Yeşilçam'ı güzelliği ile mest eden Yaprak Özdemiroğlu daha sonraları beyaz perdeden elini eteğini çekti ve daha sakin bir hayatı seçti. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu'na bir de şimdi bakın... İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere, ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi...

18.03.2020 16:07 - Son Güncelleme: 18.03.2020 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





