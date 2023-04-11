Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nda Şaban ve Güdük Necmi ile o sahnesiyle hafızalara kazınmıştı, hayata veda etti
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nda Şaban ve Güdük Necmi ile o sahnesiyle hafızalara kazınmıştı, Necati Demirel hayata veda etti. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
11.04.2023 12:14 - Son Güncelleme: 11.04.2023 12:21
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hababam Sınıfı'nda Şaban ve Güdük Necmi ile o sahnesiyle hafızalara kazınmıştı, hayata veda etti.
Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinden olan 'Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etti. Demirel, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Demirel, bugün Seferihisar Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecek.