RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı: "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun"

Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı: "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun"

Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı. Bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde. Sık sık eşi Yağmur Atacan ile yaş farkıyla ilgili eleştirilen Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumları yanıtsız bırakmıyor. Son olarak bir davetten fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'un ceket, mini etek ve bot giydiği kombinine yorum yağdı. "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" diyen takipçisine yanıt veren Pınar Altuğ kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

11.04.2023 11:44 - Son Güncelleme: 11.04.2023 11:49
Pınar Altuğ’un süper minili pozu olay! ’Bacak dekolteme güvenirim’ demişti gören dönüp bir daha baktı: Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun

"ALT TARAFINI GİYİNMEYİ UNUTMUŞSUN"

Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti o kareyi gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’un süper minili pozu olay! ’Bacak dekolteme güvenirim’ demişti gören dönüp bir daha baktı: Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun

Bir çocuk annesi Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Pınar Altuğ’un süper minili pozu olay! ’Bacak dekolteme güvenirim’ demişti gören dönüp bir daha baktı: Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun

Bu fotoğraf karesini paylaşan Pınar Altuğ kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ’un süper minili pozu olay! ’Bacak dekolteme güvenirim’ demişti gören dönüp bir daha baktı: Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun

Takipçileri ile her daim etkileşim içinde olan Altuğ, kendisine gelen "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" yorumunu yanıtsız bırakmadı.

Pınar Altuğ’un süper minili pozu olay! ’Bacak dekolteme güvenirim’ demişti gören dönüp bir daha baktı: Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun

Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıtlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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