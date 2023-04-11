Ahmet Kaya'nın mezarına giden İzzet Yıldızhan'ın duygusal anları! 23 yıl önce vefat etmişti: "Mezarının başı bir an olsun boş kalmadı"
Ahmet Kaya'nın mezarına giden İzzet Yıldızhan'ın duygusal anları! 23 yıl önce vefat etmişti Ahmet Kaya... Çıktığı Fransa seyahatinde ilk olarak sanatçı Ahmet Kaya'yı kabri başında ziyaret eden İzzet Yıldızhan "Ahmet Kaya ile yeri geldi aynı sofradan Yemek yedik, yeri geldi bana ağabeylik yaptı. Bende apayrı bir öneme sahip olan birisidir. Paris'e iner inmez ilk olarak kabri başına gittim. Gittiğimde özel bir gün değildi ama mezarının başı bir an olsun boş kalmadı. Benim gibi ziyarete gelen insanlarla doluydu. Nur içinde uyusun inşallah" diyerek duygularını dile getirdi.
11.04.2023 12:41 - Son Güncelleme: 11.04.2023 12:44
"MEZARININ BAŞI BİR AN OLSUN BOŞ KALMADI"
Ahmet Kaya'nın mezarına giden İzzet Yıldızhan'ın duygusal anları! 23 yıl önce vefat etmişti Ahmet Kaya...
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın Paris Pere Lachaise'te bulunan mezarına gitti.
İzzet Yıldızhan, "Ahmet Kaya ile yeri geldi aynı sofradan Yemek yedik, yeri geldi bana ağabeylik yaptı. Bende apayrı bir öneme sahip olan birisidir. Paris'e iner inmez ilk olarak kabri başına gittim. Gittiğimde özel bir gün değildi ama mezarının başı bir an olsun boş kalmadı. Benim gibi ziyarete gelen insanlarla doluydu. Nur içinde uyusun inşallah" diyerek duygularını dile getirdi.