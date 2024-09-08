Kim Milyoner Olmak İster'de Kurtlar Vadisi sorusu geceye damga vurdu! Oktay Kaynarca'ya Süleyman Çakır sürprizi: Stüdyoda nostaljik dakikalar

ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona Oktay Kaynarca ile başladı. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, yarışmaya Hollanda'dan katılan 23 yaşındaki Kayra Özyar başarılı performansıyla geceye damga vurdu. Karşısına çıkan soru Oktay Kaynarca'nın bir zamanlar rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisinden gelince stüdyoda nostaljik anlar yaşandı. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...