Yeşilçam'a Gardrop Fuat karakteriyle adını yazdırmıştı! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın aslen nereliymiş meğer...
Yeşilçam'a Gardrop Fuat karakteriyle damga vurmuştu Ünal Gürel. Usta oyuncunun memleketi merak konusu oldu. Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardrop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardrop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel kimdir? İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler...
24.06.2022 09:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:07
Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel...Bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Gardrop Fuat filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in memleketi bir kez daha sosyal medya gündeminde... Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.