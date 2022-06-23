Güldür Güldür’ün Mehtap’ı sırılsıklam aşık! Sır gibi saklıyordu Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi bakın kim çıktı o da çok ünlü bir isim
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sırılsıklam aşık! Sır gibi saklıyordu Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi bakın kim çıktı! Güldür Güldür Show'da Mehtap karakteriyle izleyici karşısına çıkan Meltem Yılmazkaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen ünlü isim, geçen günlerde kural bozarak gözünden sakındığı sevgilisini ilk kez paylaşmıştı. İşte sırılsıklam aşık olan Meltem Yılmazkaya ve sevgilisi...
23.06.2022 16:21 - Son Güncelleme: 23.06.2022 16:21
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sırılsıklam aşık! Sır gibi saklıyordu Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi bakın kim...
Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşında iken anne ve babası boşanma kararı aldı ve küçük yaşlarda oyunculukla yakından ilgisi olduğu için çeşitli tiyatro kurslarına giden Yılmazkaya, 13 yaşında da animatör olarak çalışmaya başladı.