Güldür Güldür’ün Mehtap’ı sırılsıklam aşık! Sır gibi saklıyordu Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisi bakın kim çıktı o da çok ünlü bir isim

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşında iken anne ve babası boşanma kararı aldı ve küçük yaşlarda oyunculukla yakından ilgisi olduğu için çeşitli tiyatro kurslarına giden Yılmazkaya, 13 yaşında da animatör olarak çalışmaya başladı.