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Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın nereli çıktı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ünal Gürel, Kemal Sunal filmlerindeki Gardırop Fuat ve Barut Osman rolleriyle izleyicilerin hafızalarında yer etti. Sevilen karakter oyuncusu, Yeşilçam'ın altın döneminde birçok önemli yapımda yer alarak geniş bir hayran kitlesi kazandı. Özellikle Gardırop Fuat rolüyle sinema severlerin gönlünde taht kuran Ünal Gürel, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel nereli?

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 23:39 Güncelleme 18 Haziran 2024, 23:43
Yeşilçam’a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın nereli çıktı... 1

Özellikle Gardırop Fuat rolüyle sinema severlerin gönlünde taht kuran Ünal Gürel, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel nereli?

Yeşilçam’a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın nereli çıktı... 2

Yeşilçam'da yer aldığı yapımlarda başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti.

Yeşilçam’a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın nereli çıktı... 3

8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında vefat eden Gürel, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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