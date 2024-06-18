'Öpüşmem sevişmem' diyen Türkan Şoray'ın eski eşi de oyuncu çıktı! Kadir İnanır'ın rol arkadaşı o isimle 4 sene evli kalmış...

Türk sinemasının 'Sultan' lakabıyla anılan efsanevi oyuncusu Türkan Şoray, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeden yıllara meydan okuyor. Başarılı kariyerinde sayısız unutulmaz filme imza atan Şoray, Bir Dağ Masalı, Sultan, Çalıkuşu, Güllü ve Kadir İnanır ile birlikte rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım'daki 'Asya' karakteriyle hafızalarda yer etti. Şoray'ın 1983-1987 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Türkan Şoray'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...
Kemal Sunal, Şener Şen, Cüneyt Arkın, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Münir Özkul, Adile Naşit ve daha adını saymakla bitiremeyeceğimiz usta oyuncular yıllar geçse de dün gibi hatırlanmaya devam ediyor.
Türkan Şoray'ın film anlaşmalarına şart olarak koyduğu ve Yeşilçam tarihine "Türkan Şoray Kuralları" olarak geçen meşhur kurallarını, imzalı ve mühürlü bir şekilde yapımcılara sunuyordu.
"Filmde öpüşme ve açık sahne olmayacaktır." kuralı koyan Türkan Şoray'ın özel hayatı da bir hayli merak konusu oldu.