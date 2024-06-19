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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz görenleri hayrete düşürdü! Yıllar önceki halini hayranları bile tanıyamıyor

Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisiyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak, son yıllarda ekranlardan uzak kalan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Necati Şaşmaz'ın ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 01:36 Güncelleme 19 Haziran 2024, 01:40
Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz görenleri hayrete düşürdü! Yıllar önceki halini hayranları bile tanıyamıyor 1

Kadrosunda Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Gürkan Uygun ve Erhan Ünal gibi isimlerin bir araya geldiği Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı döneme adeta damga vurdu.

Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz görenleri hayrete düşürdü! Yıllar önceki halini hayranları bile tanıyamıyor 2

Dizinin en ikonik karakterlerinden biri olan Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisiyle geniş bir hayran kitlesi kazandı

Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz görenleri hayrete düşürdü! Yıllar önceki halini hayranları bile tanıyamıyor 3

. Ancak, son yıllarda ekranlardan uzak kalan Şaşmaz'ın yıllar içindeki değişimi şoke etti. Yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Necati Şaşmaz, yeni projelerde yer almasa da hayranları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

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