Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz görenleri hayrete düşürdü! Yıllar önceki halini hayranları bile tanıyamıyor

Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisiyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak, son yıllarda ekranlardan uzak kalan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Necati Şaşmaz'ın ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...