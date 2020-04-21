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Yeşilçam'a 'Arap Celal' karakteriyle damga vurmuştu! Hakkındaki O gerçek şoke etti! Herkes Arap zannediyor ama...

Yeşilçam'a 'Arap Celal' karakteriyle damga vurmuştu! Celalettin Yonat hakkındaki o gerçek şoke etti. Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin Yonat yıllar sonra yeniden akıllara geldi. Yeşilçam tarihindeki birçok filmde rol alan ve Kemal Sunal ile birlikte oynayan Arap Celal, gerçek kimliğiyle şoke etti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celalettin Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celalettin Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celalettin Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Bakın Yeşilçam'ın sevilen ismi Celalettin Yonat nereli çıktı... İşte Yonat ve birçok ünlünün memleketleri...

21.04.2020 20:45 - Son Güncelleme: 21.04.2020 20:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





