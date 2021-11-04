Yeşilçam yıldızlarından haber var! Fatma Girik ve Filiz Akın’ın menajerleri ilk kez konuştu sağlık durumları hakkında bilgi verdi

"Fatma Hanım'ın yürümesi dışında bir sıkıntısı yok" diyen Bircan Silan, "Bodrum'da iki yıldır aldığı fizyoterapi sanırım yeterli olmadı ve Fatma Hanım bir aydır İstanbul'da çok iyi bir rehabilitasyon merkezinde yatıyor. Burada sabah ve akşam olmak üzere günde üç saat fizyoterapi seansını alıyor. Yürüme dışında herhangi bir sağlık durumunda bir şey yok. Tedavi sonrası taburcu olup Bodrum'a gitmeyi iple çekiyor" açıklamasında bulundu.