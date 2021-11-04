Yeşilçam yıldızlarından haber var! Fatma Girik ve Filiz Akın’ın menajerleri ilk kez konuştu sağlık durumları hakkında bilgi verdi
Yeşilçam yıldızlarından haber var! Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Fatma Girik ile Filiz Akın, yaşadıkları sağlık sorunlarıyla hayranlarını üzmüştü. Fatma Girik üç yıl önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında yürüme güçlüğü çekmeye başlamış Filiz Akın'a ise kısa bir süre önce Sebsis teşhisi konmuştu. İki usta oyuncunun menajerliğini üstlenen Bircan Silan, konuk olduğu bir YouTube programında "Onlar azimli ve çok pozitif enerjili kadınlardır" diyerek Fatma Girik ve Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Bircan Silan'ın o açıklaması...
Uzun yıllardır Yeşilçam'ın yıldızlarının menajerliğini yapan Bircan Silan, konuk olduğu bir YouTube programında Fatma Girik ile Filiz Akın'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
Mega Mag programına konuşan Bircan Silan, üç yıl önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra yürümede güçlük çeken Fatma Girik'in Bodrum'da aldığı fizik tedavinin yetersiz kalmasından dolayı İstanbul'da bir rehabilitasyon merkezinde 1 aydır tedavi altında olduğunu söyledi.
Silan'ın aktardığına göre, Fatma Girik sabah ve akşam olmak üzere günde üç saat fizyoterapi seansı alıyor ve giderek iyileşiyor.
"Fatma Hanım'ın yürümesi dışında bir sıkıntısı yok" diyen Bircan Silan, "Bodrum'da iki yıldır aldığı fizyoterapi sanırım yeterli olmadı ve Fatma Hanım bir aydır İstanbul'da çok iyi bir rehabilitasyon merkezinde yatıyor. Burada sabah ve akşam olmak üzere günde üç saat fizyoterapi seansını alıyor. Yürüme dışında herhangi bir sağlık durumunda bir şey yok. Tedavi sonrası taburcu olup Bodrum'a gitmeyi iple çekiyor" açıklamasında bulundu.