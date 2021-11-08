Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Fatma Girik'in sağlık durumunda düzelme olduğu öğrenildi.