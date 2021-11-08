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Haberler Magazin Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik'in son hali ortaya çıktı

Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik'in son hali ortaya çıktı

Yeşilçam yıldızları bir arada! Uzun bir süredir Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir ay önce İstanbul'a geldi. Oyuncunun kardeşi Günay Girik de geçen günlerde fizik tedavisi gören ablasının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı ve Girik'in moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Günay Hanım, Türkan Şoray'ın da Fatma Girik'i yalnız bırakmadığını dile getirerek oyuncuya teşekkür etti. Türkan Şoray ile Fatma Girik'in hastane odasında çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Girik'in son hali ise dikkat çekti. İşte o fotoğraf...

08.11.2021 18:40 - Son Güncelleme: 09.11.2021 01:17
Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Fatma Girik'in sağlık durumunda düzelme olduğu öğrenildi.

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Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı

Günay Girik, geçen günlerde yaptığı açıklamada ablasının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı

Günay Hanım, ayrıca Türkan Şoray'ın ablası Fatma Girik'i yalnız bırakmadığını dile getirerek ünlü oyuncuya teşekkür etti.

Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı

Açıklamanın ardından Türkan Şoray ile Fatma Girik'in hastane odasında çektirdikleri bir poz ortaya çıktı.

Yeşilçam yıldızları bir arada! Türkan Şoray yakın dostunu ziyaret etti! Bir süredir tedavi gören Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, kısa sürede gündem olurken Fatma Girik'in son hali dikkat çekti.

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