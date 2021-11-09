Kız arkadaşı Lauren Sanchez Leonardo DiCaprio'yu karşısında görünce resmen... 'Ah şu kadınlar!' Jeff Bezos utancından yerin dibine girdi!
Amazon'un kurucusu dünyaca ünlü yatırımcı Jeff Bezos'un kız arkadaşı geçtiğimiz akşam katıldıkları bir galada kendisini ve Bezos'u rezil rüsva etti. 2019 yılında MacKenzie Bezos ile ayrıldıktan sonra televizyon yıldızı ve haber sunucusu Lauren Sanchez ile aşk yaşamaya başlayan Jeff Bezos kız arkadaşının son hareketi ile utancından yerin dibine girdi. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez geçtiğimiz günlerde bir galaya katıldı. Gecede karşısında Leornado Dicaprio'yu gören Sanchez yaptıklarıyla hem kendini rezil etti hem de Jeff Bezos'u mahçup etti. Peki neler oldu? İşte detaylar...
09.11.2021 08:56
- Son Güncelleme: 09.11.2021 08:56
Jeff Bezos'ın yeni sevgilisi Lauren Sanchez'in ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya attığı bakışlar gündem oldu. Dünyanın en zengin ikinci ismi olan Jeff Bezos bir süredir televizyon yıldızı ve haber sunucusu Lauren Sanchez ile birliktelik yaşıyor. Çift katıldıkları galada günün en çok konuşulan isimleri oldu. Jeff Bezos kız arkadaşı yüzünden yaşadığı mahçubiyet sosyal medyanın diline düştü.