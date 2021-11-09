Fahriye Evcen o fotoğrafla duyurdu! Burak Özçivit’ten ayrılıyor mu? Hayranları hüngür hüngür ağlıyordu! Boşanma açıklaması geldi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ayrılıyor mu? Magazin gündemini sarsan iddianın ardından ünlü çiftten açıklama geldi. Günlerdir hayranları tarafından merakla iddialarla ilgili gelecek açıklama bekleniyordu. 2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı'nda muhteşem bir düğünle dünyaevine giren çiftin 2021 yılında Karan adında bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Mutlu evliliklerine bir anda kara bulutların çöktüğü iddia edildi. Çift hakkındaki üzen iddialar sonrası beklenen açıklama geldi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf yayınladı. Çiftin o fotoğrafı boşanacakları yönündeki iddiaları da çürütmüş oldu. İşte o fotoğraf...